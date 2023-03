Riva al fianco della Scuderia Ferrari nel mondiale di F1: il logo sui caschi di Charles Leclerc e Carlos Sainz

Si rinnova anche nel 2023 la partnership tra Riva e Ferrari. Anche quest'anno il logo del produttore d'imbarcazioni di lusso, che fa parte del Ferretti Group, sarà visibile sulle Ferrari SF-23 impegnata nel mondiale di Formula Uno e sui caschi dei due piloti della Scuderia, Charles Leclerc e Carlos Sainz Junior. "Tra Numeri Uno è facile intendersi ed è quasi naturale fare squadra - afferma l'avvocato Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group -. Riva e Ferrari hanno così tante affinità, dal primato di stile e bellezza alla ricerca della perfezione in ogni dettaglio, che Leclerc e Sainz Jr., quando scendono dalle loro monoposto, si divertono e si rilassano sulle nostre magnifiche barche".

"Nella Formula ritrovo uno degli elementi fondamentali del successo di Riva, ovvero la determinazione feroce e maniacale nel migliorare continuamente prestazioni e qualità del prodotto - prosegue Galassi -. È la stessa mentalità che vedo in Charles e Carlos, ed è un piacere per noi associare il nostro brand alle loro imprese sportive". Il Cantiere e il team motorsport più famosi al mondo si sono presentati insieme al Gran Premio del Bahrein, primo appuntamento della stagione andato in programma dal 3 al 5 marzo, fino al Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Campionato del Mondo che si concluderà il 26 novembre.

Le principali notizie del 9 marzo

L'aeroporto di Forlì nel business dei pacchetti turistici: tutte le informazioni

Il dramma del pilota che insegnava gli studenti a volare, il cordoglio dell'Itaer Baracca

Un nuovo parcheggio al Campus universitario

Via libera al nuovo Centro per le famiglie, progetto da oltre 3 milioni di euro

Aule provvisorie per il Liceo Canova

Contro le aggressioni più Polizia negli ospedali

Attesa per la Segavecchia

Schianto in Tangenziale

Canna fumaria a fuoco, il video