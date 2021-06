Roberto Vignatelli riconfermato alla guida di Confcommercio - Ascom Forlì

Vignatelli, nel ringraziare i colleghi "per la fiducia rinnovata per il prossimo quinquennio", ha sottolineato" l’impegno e la dedizione della propria squadra"

Il Consiglio Direttivo di Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom Forlì si è riunito per il rinnovo delle cariche. I presidenti delle varie categorie aderenti all’Associazione hanno rinnovato all’unanimità la Giunta di Presidenza composta dal presidente Roberto Vignatelli, dal vicepresidente vicario Raffaele Nigro, dal vicepresidente Cesare Borghini e dai consiglieri Emilio Savarino e Davide Serra. "Il consiglio direttivo non ha avuto alcun dubbio nel riconfermare il Presidente e la giunta uscente avendo considerato in modo estremamente positivo il lavoro svolto dalla giunta uscente particolarmente nell’ultimo anno, anno particolarmente difficile contrassegnato dalla pandemia che tutti stiamo ancora oggi vivendo", comunica Confcommercio.

Vignatelli, nel ringraziare i colleghi "per la fiducia rinnovata per il prossimo quinquennio", ha sottolineato" l’impegno e la dedizione della propria squadra, impegno che sarà ancora maggiore per il futuro, per garantire alle imprese associate ogni aiuto ed assistenza per affrontare tutte le sfide che il mercato riserverà ed essere protagoniste del rilancio dell’economia di Forlì e Comprensorio".