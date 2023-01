Attrarre talenti per trasformare la Romagna da periferia a centro digitale, nascono i corsi di "Romagna Digital Valley"

Attrarre talenti per trasformare la Romagna da periferia a centro digitale: è questo l'obiettivo di Romagna Digital Valley, il progetto voluto e ideato da due imprenditori romagnoli, ovvero Francesco Ferro, amministratore di Integra Solutions, agenzia forlivese di comunicazione e marketing digitale, insieme a Marco Biasin, imprenditore digitale di FruttaWeb, tra i pionieri dell’ecommerce dei prodotti alimentari in Italia. E' stata fondata così una startup innovativa, una società benefit che metterà competenze e professionisti a disposizione di talenti che vogliano crescere nell’ambito del marketing digitale; mentre i giovani potranno fruire di un canale diretto con le imprese, che a loro volta troveranno linfa vitale, risorse e progetti in grado di renderle sempre più competitive sul fronte della digital transformation.

Nonostante la disponibilità da parte di istituzioni europee, nazionali e regionali, di ingenti fondi per la trasformazione digitale delle imprese (PNRR, ma non solo), nel territorio romagnolo si registra ancora un divario tra domanda e offerta lavorativa, a cui si aggiunge una proposta formativa non adeguata per le nuove professioni del digitale che il mercato richiede. È in questo scenario che si inserisce Romagna Digital Valley, che vuole dare una risposta concreta a imprese ed enti e al tempo stesso far crescere l’attrattività del territorio nei confronti dei singoli, puntando a trattenere, far tornare o arrivare nuovi giovani e competenze in Romagna: è questa la chiave per offrire un nuovo modo di conciliazione tra vita lavorativa e personale, e per accrescere il valore del territorio arginando il nomadismo digitale e l’emigrazione di giovani talenti.

Il progetto è stato presentato pubblicamente nel corso di un evento organizzato al San Giacomo da Integra Solutions, al quale sono intervenuti anche Vincenzo Colla, Assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro; i sindaci di Forlì, Gian Luca Zattini, e di Cesena, Enzo Lattuca; l’assessora al Patto del Lavoro e politiche dei giovani del Comune di Rimini, Francesca Mattei, e l’assessore alla Transizione digitale del Comune di Ravenna, Igor Gallonetto, che hanno spiegato i progetti in corso sul digitale nei rispettivi comuni.

“La Romagna – afferma Francesco Ferro – è il ‘posto giusto’ per un progetto come questo, non solo per qualità della vita ed accoglienza, che pure rappresentano elementi fondamentali per attrarre talenti; oggi infatti, non serve vivere in una capitale per lavorare con brand affermati o PMI eccellenti, sviluppando idee innovative. Inoltre, la Regione Emilia-Romagna si è dimostrata in questi anni attenta e attiva nell’agevolare questa transizione alle imprese del territorio, allocando risorse e predisponendo bandi che rappresentano un elemento fondamentale per il radicamento del progetto”. Da parte sua l'assessore regionale Vincenzo Colla, sostenendo il progetto, ha ricordato che sul fronte legislativo l'Emilia-Romagna ha varato un progetto di legge per attrarre cervelli da fuori territorio.

Romagna Digital Valley prenderà il via nel prossimo mese di marzo con l’avvio a Forlì dei primi corsi, rigorosamente in presenza, che vedranno il team di Integra Solutions e i principali professionisti italiani del digitale fianco a fianco dei ragazzi; mentre un secondo ciclo è già in programma a partire dal mese di settembre. Il progetto si caratterizzerà per un’offerta formativa innovativa e ‘fuori dagli schemi’, calata nel mondo reale, delle imprese, che potranno entrarvi con varie modalità, sposandone obiettivi, proponendo progetti e incontrando i talenti. Al tempo stesso, gli alunni avranno la possibilità di apprendere hard e soft skills lavorando direttamente anche su progetti sul campo e secondo modalità operative che li faranno entrare già nei meccanismi della professione del "digital marketer".