La Romagna punta sul turismo svizzero al Fespo di Zurigo

La Romagna si racconta a Zurigo. E' in corso in questi giorni l'edizione 2024 di Fespo, la grande fiera svizzera dedicata alla vacanza per tutti i gusti e agli appassionati di golf. Fespo ospita 600 espositori e 60mila visitatori alla ricerca di nuove proposte per abbinare la propria vacanza ad un'esperienza di qualità. Alla fiera è presente anche Visit Romagna, in rappresentanza delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Il direttore Chiara Astolfi, con Helga Schenk (guida turistica dell'Emilia-Romagna), ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione alla presenza della stampa svizzera, insieme al direttore di Visit Emilia Pierangelo Romersi, a Francesco Palmieri di Fondazione Bologna Welcome e a Elena Fontana, console aggiunta a Zurigo. L'inaugurazione, che si è tenuta giovedì 1° febbraio, è stata seguita da una degustazione di prodotti tipici provenienti da tutta la Regione, tra cui formaggio di fossa di Sogliano offerto dal caseificio 'Pascoli' e piadina alta e sottile offerta dal Consorzio della piadina romagnola IGP. Si sono tenuti incontri con i maggiori tour operator svizzeri che proseguiranno nelle prossime giornate.