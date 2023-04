La Rottamazione delle cartelle esattoriali scade il 30 aprile: come usufruire degli sgravi previsti

Rottamazione delle cartelle esattoriali, grandi novità all'orizzonte. "La legge numero 197 del 2022 articolo 1 commi da 231 a 252 ha introdotto la definizione agevolata (Rottamazione – quater) per tutti quei carichi affidati all’Agenzia della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - ricorda Milad Jubran E. Basir. presidente di Federconsumatori Forlì-Cesena -. Questa misura prevede la possibilità per i contribuenti di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, ottenendo lo sgravio delle somme dovute a titolo di interessi per l’iscrizione a ruolo, a titolo di sanzioni, interessi di mora e aggio".

"Per usufruire degli sgravi previsti da questa misura è necessaria la presentazione di una richiesta a livello telematico entro il 30 aprile 2023, tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, autenticandosi mezzo Spid o in alternativa, presentare un’istanza in area pubblica del sistema caricando i documenti necessari - prosegue Basir -. Noi di Federconsumatori Provincia di Forlì-Cesena intendiamo in primis informare tutti i nostri concittadini di questa novità, inoltre comunichiamo a tutte e tutti che i nostri sportelli ed operatori, a Forlì e a Cesena, sono a disposizione per aiutare e assistere coloro che hanno bisogno".

"Ricordiamo che presso i nostri uffici è possibile, inoltre, ottenere l’emissione delle credenziali Spid per chi ne fosse sprovvisto; in questo modo offriamo servizi e assistenza completa con il proposito di rendere più agevole il rapporto tra cittadini e la Pubblica Amministrazione - conclude Basir -. Ricordiamo che l’ultimo giorno utile per presentare un’istanza di rottamazione è il 30 aprile, per cui invito a contattare i nostri uffici per fissare un appuntamento. Samo raggiungibili a Forlì e a Cesena, tutta la settimana dal lunedì al venerdì, telefonando ai seguenti numeri: 0543.371170 o 0547.642134 oppure per entrambe le sedi scrivere a info@federconsumatorifc.it".