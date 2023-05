Rsu, prime elezioni alla Metal Work: la Fiom Cgil elegge due delegati

Giovedì si sono svolte le prime elezioni per avere la rappresentanza sindacale all’interno della Metal Work di Viale Bologna, azienda in cui lavorano circa settanta persone. La lista della Fiom Cgil è stata la più votata, con due eletti su tre delegati. "Sentivo da tempo che c’era la necessità di avere una rappresentanza sindacale in azienda per poter esprimere le richieste dei lavoratori e portare avanti le loro istanze, tutelare i loro diritti - spiega Doku Aredo, 27 anni, delegato Fiom -. Io lavoro come metalmeccanico dal 2014; è un lavoro faticoso e di responsabilità, anche dal punto vista della sicurezza per sé e per gli altri. Quando ho deciso di candidarmi non ho avuto dubbi sulla lista; quando cercavo risposte, la Fiom c’è sempre stata".

Alle sue parole si aggiungono quelle di Damian Sobolewski, 41 anni, anche lui eletto nella lista Fiom: "Lavoro da sedici anni nel settore metalmeccanico, fino a qualche mese fa non sapevo che anche io mi sarei potuto candidare come rappresentare sindacale. È bello notare che le persone ti danno fiducia. Lavoro alla Metal Work da tempo, credo che chi ha deciso di votarmi si fida di me. In queste votazioni sono stato eletto anche in qualità di Rls – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza".

La voglia di migliorare la vita quotidiana dei lavoratori è il tratto che accumuna i due delegati. "Mi piacerebbe parlare dell’importanza del sindacato con tutte le persone che lavorano con me in azienda - prosegue Aredo -, conoscere le difficoltà e le richieste di tutti i lavoratori dell’azienda ed essere un portavoce, come delegato voglio provare ad aiutare anche in questo modo, perché per i lavoratori comunicare le richieste non è sempre facile, entrano in gioco tanti fattori".

"Tra i temi portati avanti nel dialogo con l’azienda ci saranno anche la richiesta dei buoni pasto e il premio di produzione, le famiglie degli operai si trovano sempre di più in difficoltà a causa dell’aumento del tasso di inflazione e dei prezzi - aggiunge Sobolewski -. Il nostro obiettivo è migliorare le condizioni di vita degli operai, dentro e fuori l’azienda".