Rsu rinnovate in quattro aziende: la Fiom elegge in totale 10 delegati

In questi giorni sono andati a votazione per l’elezione della propria Rsu i lavoratori di 4 aziende industriali metalmeccaniche di cui 2 votavano per la prima volta i propri rappresentanti sindacali. Hanno votato per la prima volta la Rsu alla Ri.Ve.El una azienda in appalto dentro Electrolux, e la Fiom verrà rappresentata da 2 nuovi delegati. Anche in Armetal a Rocca San Casciano, dove si producono meccanismi per divani-letto i dipendenti hanno scelto 3 lavoratori della Fiom che per la prima volta saranno Rsu. Alla Celli si è rinnovata la RSU e tra gli operai sono stati confermati i delegati della Fiom che hanno portato a termine l’accordo aziendale firmato dopo 80 ore di sciopero. Alla Fores Engineering sono stati confermati le 3 Rsu della Fiom che hanno rinnovato lo stato di agitazione per la conquista del proprio contratto aziendale.

I lavoratori nelle 4 aziende complessivamente hanno scelto dieci delegati della Fiom, 1 della Fim tra gli impiegati e 1 del Ugl. "La Fiom Cgil è il primo sindacato in tutte le aziende dove c’è stato il rinnovo della Rsu, una conferma per i delegati che hanno scelto di rappresentare i propri colleghi e un riconoscimento importante per l’impegno della nostra organizzazione - afferma il segretario generale di Fiom Fabio Torelli -. In mezzo all’ennesima crisi, dove i salari vengono erosi dall’aumento dell’inflazione e i diritti vengono messi in discussione, è ancora più importante avere rappresentanti dei lavoratori nei tavoli di trattativa con l’azienda. A tutti questi lavoratori disposti a metterci la faccia e mettersi in gioco per contrattare con l’azienda e rivendicare più salario e più diritti va un nostro grande ringraziamento".