Partono i saldi, Ascom: "Buone prospettive. Spesa media di 137 euro a persona"

Pronti, via. Anche in Emilia Romagna è tempo di saldi. Venerdì i consumatori forlivesi potranno acquistare abbigliamento (e non solo) a prezzi ribassati fino al 4 di marzo. "Quest'anno, stando al nostro Ufficio Studi, la spesa media sarà di 137 euro", è il focus fatto da Roberto Vignatelli, presidente di Ascom-Confcommercio Forlì. Complessivamente in Italia saranno quasi 16 milioni le famiglie coinvolte nello shopping scontato, per un giro d'affari di 4,8 miliardi di euro.

"Tiene la voglia di consumo degli italiani - sintetizza Vignatelli - Questo è positivo perché è stato riscontrato dal nostro Ufficio Studi dopo un anno complesso, in cui la moda ha contribuito in maniera determinante alla discesa ed al contenimento dell’inflazione". I saldi "rappresentano un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti. Il fashion retail si conferma una componente essenziale per il valore e la vitalità di vie, piazze e centri storici e contribuisce alla crescita del Pil e dell’occupazione in Italia". Il consiglio del presidente di Ascom è quello "di rivolgersi al proprio negoziante di fiducia, che una volta di più potrà fornire un consiglio mirato su cosa acquistare".

Il vademecum per i saldi

Anche quest'anno Ascom ha deciso di diffondere un vademecum da seguire in occasione dei saldi.