Saldi invernali, partenza col piede giusto nel Forlivese: "Più acquisti nei negozi, si punta sulla qualità"

Sono partiti con il piede giusto i saldi nel Forlivese. Un trend simile a quello che si sta registrando a livello nazionale e che fa ben sperare i negozianti. Secondo i numeri raccolti da Federazione Moda Italia di Confcommercio, "c'è un aumento, in Italia, del 6-7% del numero degli scontrini". "Un dato che ricalca la situazione a Forlì e comprensorio - commenta Alberto Zattini, direttore di Ascom - Confcommercio Forlì -. Tra i capi più venduti, nonostante questo sia un inverno meteorologicamente mite, ci sono giubbotti, piumini e giacconi".

"In questi primi giorni di ribassi (che, ricordiamolo, sono iniziati giovedì e si concluderanno il 5 marzo), si vendono bene anche capi di maglieria e pantaloni - prosegue Zattini -. I cittadini sembrano preferire i negozi fisici di prossimità agli acquisti on line per la corsa agli affari di fine stagione". Ma cosa cercano i clienti? "La qualità e non solo il prezzo scontato - fotografa Zattini -. Rileviamo positivamente che chi compra per tutto l'anno in un negozio preciso, continua a farlo anche durante i saldi, visto il rapporto di fiducia che si è venuto a creare nel tempo con il negoziante”.

Nonostante, dunque, l’inflazione incida sul portafogli delle famiglie, dunque, quello dei saldi si conferma un appuntamento irrinunciabile. Secondo l'Ufficio studi di Confcommercio gli acquisiti di fine stagione hanno un valore, per le attività commerciali del forlives , pari a circa il 20% dell’intero fatturato annuale. In queste prima giornate si stima che il numero degli scontrini sia cresciuto di un 7%. In leggera crescita la spesa media per scontrino (+8%). “Sono tutti segnali incoraggianti - conclude Zattini -. Le persone vogliono tornare alla normalità. Normalità che si traduce anche nel tornare a fare acquisti”.