Salute, assistenza e telemedicina: la startup innovativa fa scuola al "Laboratorio Sanità 20/30" di Napoli

Egèria è la startup innovativa di Formula Servizi che ha progettato e sviluppato myAngel, una piattaforma software ad alto contenuto innovativo che consente la condivisione delle informazioni relative allo stato di salute dell’assistito e il coordinamento degli interventi della rete assistenziale. Il caso di Egèria sarà presentato a “Laboratorio Sanità 20/30” (Napoli 7-8 luglio) promosso dalla Fondazione Gutenberg per l'Innovazione e la sicurezza in Sanità, in collaborazione con Age.Na.S. Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità, la Regione Campania, il Comune di Napoli e la Conferenza delle Regioni e Province autonome. “Siamo felici e orgogliosi di partecipare a questo importante forum nazionale – dichiara Giusi Canillo – perché non solo ci consente di presentare il nostro innovativo strumento a una platea di fondamentali interlocutori, ma ci dà anche l’occasione di metterlo alla prova e dimostrare la sua efficacia e le sue grandi potenzialità”.

Nello specifico durante la sessione dell’8 luglio intitolata “Telemedicina. Interoperabilità fra dispositivi medici e piattaforme software”, coordinata da Andrea Piccioli, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, e da Antonio Maritati, Regione Veneto, e dopo i saluti istituzionali di Gianfranco Nicoletti, Rettore dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Introducono l’incontro Achille Iachino, DG dei dispositivi medici ministero della salute, e Marco Marchetti, Age.Na.S. Il forum è l’occasione di un confronto tra Regione Campania, Istituzioni Nazionali e altre Regioni per stimolare una visione condivisa del cambiamento necessario nonché regole certe per la dotazione di risorse umane e strumentazioni necessarie al buon funzionamento dei nuovi presidi sanitari e sociali nel territorio.

Sono 5 i temi sui cui si focalizzeranno i due giorni per “recuperare ritardi e solidarietà a favore delle Regioni del Sud dove, anche con la pandemia, sono aumentate aree di povertà e diseguaglianze”. Il primo tema è quello della sanità digitale come opportunità di cambiamento del sistema sanitario. La telemedicina (televisita – teleconsulto – teleassistenza – telemonitoraggio) come supporto ai nuovi percorsi ospedale-territorio-casa come luogo di cura. Il secondo è quello della sfida della Sanità digitale e dell’innovazione a confronto con i grandi partner tecnologici. Il terzo vede protagonisti i professionisti sanitari con il loro sapere organizzativo, tecnico, scientifico: i veri attori del cambiamento. Il quarto è l’osservatorio sulle buone pratiche delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per la concreta realizzazione dei programmi del PNRR. In ultima istanza ll futuro di un Sistema Sanitario equo e solidale nasce da Sud: confronto con dirigenti ed esperti nazionali e regionali.