Un sabato dedicato alle tradizioni: al Mercato Amico i sapori della vera Pasqua contadina

E’ dedicato ai sapori della tradizione della vera Pasqua contadina il sabato del Mercato di Campagna Amica Forlì. Sabato il Mercato Amico di viale Bologna 75, regolarmente aperto dalle 8 alle 13 per consentire a tutti i consumatori di fare una spesa buona, sana, locale in tutta sicurezza, ospita una originale esposizione dei dolci pasquali tipici del nostro territorio: dal bracciatello forlivese alla pagnotta pasquale cesenate fino alla colomba realizzata con soli ingredienti italiani di origine contadina, a partire dal grano Giorgione. Tante idee per le tavole della Settimana Santa, dunque, ma anche tante ricette della tradizione che saranno raccontate e svelate direttamente dai cuochi contadini.

Secondo una recente indagine Coldiretti, 8 italiani su 10 (82%) con l’emergenza Covid ritengono sia importante sostenere l’economia e l’occupazione nazionale anche nel momento di fare la spesa privilegiando quindi prodotti a chilometro zero e ad origine italiana garantita. A tal proposito si ricorda che il Mercato Amico di Forlì è aperto tutti i martedì e i sabato mattina dalle ore 8 alle 13, mentre La Cucina del Mercato, con il suo cibo contadino da asporto, è aperta dal lunedì al sabato dalle 12 alle 14 (escluso il giovedì) e il Punto Campagna Amica-Macelleria (ora che siamo in zona rossa) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 (escluso il giovedì).