Pezzi da collezionismo e da guadagnato sulla rete: a ruba scarpe e calzini col marchio della catena di supermercati tedesca

Anche molti forlivesi contagiati dalle sneaker-mania griffata Lidl. Lunedì i punti vendita di via Ciani e via Roma sono stati "assaltati" dalla clientela a caccia delle scarpe gialle rosse e blu in vendita al prezzo di 12,99 euro, ma anche dei calzini di spugna (2,99 euro) e ciabatte (3,99 euro) col marchio della nota catena tedesca. La "Lidl Fan Collection" ha avuto anche nella Penisola un clamoroso successo, proprio come in diversi Paesi Europei. Quando gli store hanno aperto al pubblico, i presenti si sono fiondati sull'oggetto del desiderio.

Un pezzo da collezionismo, che in molti hanno già messo in vendita a cifre spropositate. Sui noti portali di e-commerce è possibile trovare le scarpe colorate a prezzi folli: c'è chi le ha messe in vendita tra i 50 ed i 100 euro, ma vengono messe all'asta ed aggiudicate su valori trenta volte superiori a quelli di mercato. Ma non c'è da stupirsi se si trovano anche a 2mila euro. Cosa non si fa per aver un oggetto della "Lidl Fan Collection".