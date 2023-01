Schizzano i prezzi dei carburanti, c'è l'obbligo di esporre il prezzo medio. Delusione da Fiab Confesercenti Forlì

Mentre schizzano all'insù i prezzi dei carburanti dopo il ripristino delle accise, il governo ha varato un decreto ad hoc per il monitoraggio dei prezzi che non sarà più settimanale ma giornaliero. Viene introdotto l'obbligo di esporre il prezzo alla pompa con sanzioni che potrebbero essere comminate dal prefetto. Nelle nuove misure è previsto che con un'altra norma venga fissato un tetto agli aumenti del costo dei carburanti sulle autostrade. I gestori dovranno tra l'altro esporre dei cartelli indicando il prezzo medio nazionale stabilito dal ministero dell'Ambiente.

"Rispetteremo, ovviamente, quanto verrà deciso dal governo, ma certo non era questo il tipo di provvedimento che ci aspettavamo - commenta Nicola Catania, presidente di Faib Confesercenti Forlì -. L’esecutivo smentisce se stesso: i dati ufficiali del Ministero dell’Ambiente certificano che l’aumento dei prezzi alla pompa è stato in linea con il rialzo dovuto al ripristino delle accise, ma il Consiglio dei ministri sceglie di ignorarli e di considerare comunque i gestori come pericolosi speculatori. E per questo vara un provvedimento che scarica su di essi - che non stabiliscono i prezzi e sono evidentemente l’anello più debole della filiera dei carburanti - l’ennesimo assurdo adempimento. Inoltre, si esasperano ulteriormente i gestori, che già oggi espongono una decina di cartelli prezzi sulle aree di servizio. Si crea una vera e propria babele cartellonistica, utile solo ad esporre i gestori ad ulteriori sanzioni creando confusione nei consumatori. Si apre poi un vulnus nella regolamentazione europea in materia di concorrenza: siamo curiosi di sapere cosa ne pensa l'Antitrust".