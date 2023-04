Cgil, Cisl e Uil, un maggio di mobilitazioni: "Salari, fisco, sanità e la lotta alla precarietà le priorità"

Dal primo maggio alla manifestazione di sabato 6 maggio a Bologna. "Le priorità sono salari, fisco, sanità e la lotta alla precarietà". Il mese di maggio è un mese di mobilitazione per Cgil, Cisl e Uil. "Troppo spesso - argomentano i sindacati - il lavoro è stato dimenticato e lasciato ai margini del dibattito pubblico, sempre più precario e sempre meno regolamentato; per tutte queste ragioni si apre con le piazze di questo primo maggio dedicato alla Costituzione, “Una nuova stagione del Lavoro e dei Diritti”. Sabato 6 maggio saremo a Bologna nella prima di tre grandi mobilitazioni nazionali che si terranno nel mese di Maggio per chiedere risposte".

"Tutela dei redditi a fronte dell’aumento dell’inflazione, rinnovo dei contratti nazionali dei settori pubblici e privati, aumento del valore reale delle pensioni e dei salari, riduzione del carico fiscale su lavoro e pensioni, tutela del sistema sociosanitario pubblico per garantire il diritto universale alla salute e al sistema di istruzione e formazione, il superamento della precarietà, eliminazione i subappalti a cascata e incontrollati che il nuovo Codice degli Appalti non ha cancellato, riforma del sistema previdenziale. Senza dimenticare il tema centrale della sicurezza nei luoghi di lavoro. Serve un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali ed occupazionali", concludono le tre sigle sindacali. Sabato i pullman per la manifestazione partiranno da Cesena e da Forlì: per le prenotazioni è possibile contattare le sedi sindacali territoriali di Cgil, Cisl e Uil.