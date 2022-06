"Mercoledì non accettiamo i buoni pasto": le ragioni della protesta di bar, ristoranti e supermercati

"Mercoledì 15 giugno non accettiamo i buoni pasto". E' il cartello che è comparso in questi giorni in molti supermercati della città. Si tratta dell'iniziativa messa in campo da FederDistribuzione, che ha deciso di mettere in campo questa forma di protesta per far arrivare alle istituzioni l’appello per una strutturale riforma di un sistema che, per via di commissioni al 20%, non è più considerato economicamente sostenibile. A questa iniziativa aderiscono anche le imprese della distribuzione commerciale, dai piccoli esercizi di vicinato fino a supermercati e ipermercati della distribuzione organizzata.

In sostanza per ciascun buono da 8 euro il bar, il negozio alimentare, il ristorante o il supermercato ne incassa poco più di 6. Una volta scalati gli oneri di gestione e quelli finanziari si registra un deprezzamento del 30%. In poche parole, ogni 10mila euro di buoni incassati, gli esercizi convenzionati perdono circa 3mila euro. Nel Forlivese, stando ai dati sommari a disposizione della Confcommercio, circa l'80% dei pubblici esercizi accetta i buoni pasto. "Vogliamo difendere questo importante strumento per i lavoratori e renderlo sostenibile - si legge nella motivazione della protesta -. Chiediamo una riforma del sistema dei buoni pasto che ci consenta di continuare ad offrire questo servizio".

La Fipe Confcommercio ha sottoscritto, assieme ad altre associazioni, un manifesto nel quale chiede la riforma del sistema dei buoni pasto. Due i punti fondamentali: la salvaguardia del valore nominale dei titoli - un buono da 8 euro deve valere 8 euro anche per l’esercente - e la definizione di tempi certi di rimborso da parte delle società emettitrici.