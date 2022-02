"Scongiurare la riforma del catasto. Sarebbe un ulteriore salasso per i proprietari di immobili"

Confedilizia Forlì-Cesena si appella ai quattro deputati forlivesi Jacopo Morrone (Lega), Marco Di Maio (Italia Viva), Carlo Ugo De Girolamo e Simona Vietina di Coraggio Italia affinché si possa scongiurare la riforma del catasto, oggetto di un serrato confronto proprio in questi giorni. "Nello specifico - esordiscono il presidente di Confedilizia Forlì-Cesena, Carlo Caselli, il presidente vicario Stefano Senzani e il segretario generale Vincenzo Bongiorno - la richiesta che rilanciamo ai parlamentari forlivesi è quella avanzata dal presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, e cioè di stralciare l’art. 6 dal disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale. L’art. 6 riguarda appunto la revisione del catasto che, dovesse andare in porto, si tradurebbe di sicuro in un aumento della tassazione sugli immobili". Anche sulla scorta delle esperienze dei numerosi proprietari di casa che si rivolgono da anni a Confedilizia Forlì-Cesena. "Il settore immobiliare continua ad avere bisogno di una riduzione generalizzata dell’Imu, quindi della tassazione patrimoniale degli immobili, triplicata dal 2012, e adeguati sgravi per gli affitti commerciali e artigianali con la cedolare secca", concludono Caselli, Senzani e Bongiorno.