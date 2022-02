Non un corso "mani in pasta": nasce la Scuola di alta formazione per fornai e pasticceri

Una "scuola di alta formazione" dedicata a imprenditori della ristorazione, della panificazione e della pasticceria. Non un corso “mani in pasta”, ma un vero e proprio percorso di crescita manageriale per imprenditori del settore, con docenti di caratura nazionale. Lo propone Caop, la Cooperativa Approvvigionamento tra Panificatori e Pasticcieri di Forlì, fondata nel 1959 e associata a Legacoop Romagna.

La “Sirpa” (Scuola per Ristorazione Panificazione e Pasticceria) di Forlì formerà 20 persone all’interno della base sociale della cooperativa -composta da circa 350 forni e pasticcerie - e servirà anche per selezionare nuove leve: giovani diplomati e laureati che vogliano mettersi alla prova in un percorso imprenditoriale, grazie a 4 borse di studio che coprono interamente i costi di partecipazione.

"Vogliamo favorire il contatto e il confronto tra imprenditori consolidati e giovani che potenzialmente si apprestano a diventarlo, creando imprenditori consapevoli pronti a crescere e ad emergere in un mercato competitivo e in costante evoluzione - dice Maurizio Montanari, presidente di Coap -. Allo stesso tempo intendiamo stimolare lo spirito cooperativo, nell’individuare le migliori pratiche di gestione aziendale che siano al passo con i tempi e con le condizioni di mercato".

Il programma prevede sette giornate di studio da marzo a luglio. Tra gli argomenti in calendario ci sono ii controllo della gestione, la comunicazione nel punto vendita, le relazioni interne al team imprenditoriale, gli strumenti applicativi per il controllo dell’attività, la gestione delle vendite, il marketing digitale e le modalità di accesso ai finanziamenti regionali ed europei.

I docenti sono l’esperto di marketing Giacomo Pini, la formatrice Margherita Tarallo, il commercialista Riccardo Dell’Amore, la consulente aziendale Marinella Gardini, l’ingegnere informatico Sarah Pennacchi e il direttore generale di Coap, Fabrizio Fabbri. Al termine è previsto un test finale con la premiazione dei migliori partecipanti. Per candidarsi è possibile scrivere a news@coaponline.it.