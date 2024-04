Un team di giovani under 30, la scuola guida meldolese guarda al futuro. E nella sede distaccata c'è anche un simulatore di guida

Uno dei punti di forza è la giovane squadra, tutti meldolesi e tutti under 30. E due di questi sono già insegnanti-istruttori, mentre altri due studiano per diventarlo. Nei giorni scorsi l’autoscuola e agenzia di pratiche auto "Il Sorpasso" di Meldola, con sede in via Silvio Pellico, ha ricevuto la visita del sindaco Roberto Cavallucci e dell'assessora alle attività Produttive Simona Zuccherelli, accompagnati da Giovanni Montevecchi, responsabile Cna, area colline Forlivesi. "A condurre questa attività sono Daniela ed Emiliano, i quali, sin dal 2018 accolgono tra i loro banchi, giovani e meno giovani, così come i lavoratori ai fini del rilascio-rinnovo della patente di guida", esordisce il primo cittadino.

"Entrambi inoltre, con una esperienza ventennale nel settore, sono istruttori di guida ed insegnanti di teoria e si dedicano con passione alla loro attività che offre molteplici servizi, quali conseguimento patenti, recupero punti, conseguimento e rinnovo Cqc, corsi uso tachigrafo e patente nautica - spiega Cavallucci -. Nel 2021 hanno aperto una ulteriore sede a Civitella di Romagna, dove sono dotati anche di un simulatore di guida. La scuola ha in proprietà ben otto motoveicoli per le diverse categorie di patente, oltre a tre autovetture, un autotreno ed un autobus".