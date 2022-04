Il self storage compie 10 anni: "Idea anglosassone che si è affermata anche qui"

Forlì Self Storage festeggia i suoi primi 10 anni, sabato 9 aprile alle ore 10,30, presso la sede di via Zotti, con un evento a cui interverranno Marika Mambelli, amministratrice dell’azienda, Daniele Mambelli, ideatore del Self Storage forlivese, Gabriele Zelli, amico di lunga data dell’impresa, Paola Casara, assessore alle attività produttive del Comune di Forlì, Alberto Zambianchi, presidente della Camera di Commercio della Romagna e Luca Morigi, presidente di Confartigianato Forlì. L’iniziativa vedrà presentato il volume celebrativo "Un posto per ogni cosa" (edizioni Grafikamente).

Forlì Self Storage è l'azienda innovativa che dieci anni fa ha iniziato a offrire servizi di custodia tramite box di svariate dimensioni, oltre che uffici arredati e spazi di coworking per professionisti, start up e imprese. Fondata nel 2012, ha avuto l’intuizione di creare a Forlì una nuova realtà sul modello anglosassone. I Self Storage rispondono a nuovi bisogni, che sono una diretta conseguenza dalla crescente mobilità umana, specie nelle grandi metropoli: per Forlì, quindi, fu indubbiamente una scommessa.

“Sono stati dieci anni particolarmente intensi – afferma Marika Mambelli, amministratrice della società – durante i quali abbiamo cercato di dare alla struttura del Self Storage, nato nel mondo anglosassone, una connotazione romagnola, dove le relazioni e il contatto umano hanno un ruolo fondamentale. Nonostante le difficoltà, comprese quelle legate alla crisi economica e all’emergenza pandemica, siamo riusciti a trovare un equilibrio tra innovazione e tradizione, tra tecnologia e umanità. Nei prossimi anni cercheremo di consolidare la nostra identità e continueremo a stimolare gli enti pubblici su progetti che possano offrire sostegno alle start up innovative, ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, alle eccellenze del nostro territorio”.