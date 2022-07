E’ il più grande appassionato di Mina: una serata a tu per tu con Franco Ghetti

Ha insegnato per 30 anni all'istituto alberghiero di Forlimpopoli. Ha diretto Casa Italia alle Olimpiadi di Pechino. E’ il più grande appassionato italiano di Mina: la sua casa è un museo di cimeli e ricordi della cantante. Ama i lunghi pellegrinaggi a piedi, con amici o in solitaria (Cammino di Assisi, cammino di Sant’Antonio,

cammino Celeste, cammino di Santiago di Compostela). La parrocchia di Santa Maria Lauretana in Bussecchio, in via Campo di Marte 150, propone per lunedì 11 luglio alle 21, un incontro con Franco Ghetti.Ultimamente si è dedicato anche alla recitazione, ed è attore protagonista del corto "L’abbraccio mancato". Moderata la serata don Luigi Casamenti, parrocco di Santa Maria Lauretana in Bussecchio.