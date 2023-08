La scelta dell'azienda per dare più benessere ai dipendenti: 7 ore di lavoro al giorno, ma retribuite come 8

Diesse Arredamenti rimodula gli orari di lavoro, con i dipendenti che saranno impiegati complessivamente per 7 ore al giorno, ma che saranno retribuiti per le 8 ore "standard". L'azienda, che dal 1990 si occupa della realizzazione di interni per yacht e mega-yacht di lusso per i brand più prestigiosi della nautica mondiale, mette così in campo gli strumenti a propria disposizione per valorizzare il rapporto con i propri dipendenti, in questo caso affrontando l’attuale e complesso tema degli orari di lavoro. Questo con lo scopo di conciliare il più possibile le esigenze dei lavoratori con l’organizzazione del lavoro propone un orario ridotto per il reparto produttivo.

Mercoledì si è tenuto in azienda l’incontro con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl) che erano già al corrente della proposta, insieme alla Rsu, e si è siglato il verbale di accordo. A seguito della proposta aziendale la produzione sarà quindi impegnata, dal lunedì al venerdì, con un doppio turno e il nuovo orario di lavoro sarà così regolamentato: il turno del mattino, dalle 6 alle 13, con pausa di 15 minuti a carico azienda nel corso del turno; e il turno pomeridiano dalle 13 alle 20, sempre con pausa di 15 minuti a carico azienda nel corso del turno. Pertanto, i dipendenti lavoreranno 7 ore al giorno ma saranno retribuiti per le 8 ore “standard”.

"Si tratta di un notevole impegno per l’azienda, dal punto di vista economico, produttivo e organizzativo ma abbiamo deciso di proporlo comunque con lo scopo di garantire maggior benessere ai nostri dipendenti - ha dichiarato Paolo Ravaglioli, amministratore delegato di Diesse Arredamenti -. I dipendenti l’hanno apprezzato molto e spero che questo apprezzamento porti ad un ulteriore coinvolgimento nell’attività aziendale ed ad un rinnovato entusiasmo. Inoltre, Diesse è alla ricerca di varie figure professionali in produzione e ci auguriamo che questo orario favorevole possa essere di incentivo a chi volesse proporsi alla nostra realtà", ha concluso. Il nuovo orario di lavoro inizierà ufficialmente lunedì 4 settembre.

Presenti per l'Ugl il segretario territoriale Romagna, Filippo Lo Giudice, e l'Rsu, Stefano Baldazzi, che “hanno apprezzato molto l'impegno dell'azienda in questo particolare momento di crisi per lavoratori e famiglie” e l'amministratore delegato di Diesse Arredamenti Ravaglioli, che ha annunciato inoltre che l'azienda è alla “ricerca di varie figure professionali da collocare in produzione”.