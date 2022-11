Settimana di riconoscimenti per Unieuro. E vince anche il premio "Insegna dell’Anno"

Unieuro, società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha vinto il premio “Insegna dell’Anno 2022-23” nella categoria Elettrodomestici & Elettronica. Insegna dell'Anno, versione italiana di Retailer of the Year, è la più grande indagine tra consumatori in Italia giunta alla sua quindicesima edizione, che ha registrato quest’annoben 134.930 consumatori votanti che hanno espresso un totale di 241.833 preferenze certificate alle 550 insegne valutate.

Diversi gli aspetti su cui i consumatori hanno espresso il loro gradimento dando un voto da 1 a 5: prezzo, assortimento, accoglienza, competenza, facilità d’acquisto e aspetto. Unieuro risulta essere la più votata nella categoria Elettrodomestici & Elettronica e l’aspetto che ha ottenuto il punteggio più elevato è stato quello relativo alla “Facilità di acquisto”.



Settimana di riconoscimenti per Unieuro, che marted' ha ricevuto anche il premio Digital Marketing ai Digital (R)Evolution Awards di Bain & Company Italia. La società di consulenza strategica ha premiato Unieuro realizzando un’analisi quantitativa sulle performance in quattro aree: traffico, media optimization, performance sito e performance app.

Per assegnare questo premio sono state analizzate oltre 100 aziende, operanti in 7 settori diversi, per un totale di 4,5 miliardi di visite sui rispettivi siti web. L’analisi ha riguardato oltre 2 milioni di URLs e 3,5 milioni di keyword.