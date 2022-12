Effetto tredicesima sullo shopping di Natale, "si respira un rinnovato spirito di festa". E i ristoranti verso il tutto esaurito

Arrivano le tredicesime, ossigeno per lo shopping di Natale. "Dopo un anno in chiaro-scuro, complicato dalle troppe crisi, dal covid al caro energia ed infine dalle ripercussioni innescate dal conflitto in Ucraina, confidiamo in una crescita degli acquisti negli ultimi giorni prima del Natale - afferma il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini -. Sembrano quindi confermate le previsioni del nostro Ufficio Studi che stimavano intorno ai 1.500 euro a famiglia i consumi di dicembre dei forlivesi".

Dai monitoraggi sui negozi associati, spiega Zattini, "emerge che il settore della ristorazione sta correndo velocemente verso il “tutto esaurito” e il settore alimentare (macellerie, frutta e verdura e panetterie) stanno registrando importati aumenti nelle vendite. Per questi due settori i benefici derivano dalla voglia di socialità dei forlivesi che, a casa o al ristorante, si ritroveranno numerosi per festeggiare il Santo Natale".

Anche i segnali che arrivano dal settore extralimentare (abbigliamento, calzature, accessori di abbigliamento e articoli sportivi) lasciano ben sperare: "Ta i regali più desiderati dai forlivesi in questo Natale ci sono gli intramontabili prodotti di moda, la maglieria e i pantaloni, i piumini, gli abiti e giacche, le scarpe e le sneaker, le borse di qualità oltre agli immancabili accessori, fino agli articoli sportivi. Certamente una grande spinta all’acquisto di certe tipologie di prodotti (articoli tecnici, articoli da viaggio) è generata dalla voglia, dei forlivesi, di vacanze fuori porta. E' impossibile trovare un posto disponibile, nonostante i prezzi da altissima stagione, in montagna, nelle città d’arte, nei luoghi termali e in tantissime altre realtà".

Zattini, comunque, tiene a puntualizzare che "non si può parlare di ripresa dei consumi, viste le performance di vendita altalenanti". Tuttavia, "complice la stagione più fredda, l’esplosione del turismo e la prevedibile crescita degli acquisti più importanti e ragionati degli ultimi giorni, si respira un rinnovato spirito di festa che fa ben sperare in un buon Natale tanto per i consumatori quanto per i commercianti. Crediamo in quello che vogliamo definire l’ottimismo della ragione, ma l’incertezza per il caro energia, l’impennata dell’inflazione e dei costi dei consumi obbligati preoccupano ancora i nostri operatori. Non possiamo permetterci ulteriori passi falsi. La ricetta per rilanciare la fiducia è quella di accelerare il taglio delle tasse, a partire dall’Irpef e dagli oneri contributivi a carico delle imprese, come pure sarebbe importante estendere la cedolare secca alle locazioni commerciali per contenere il “caro Affitti”".