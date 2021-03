Si è specializzato in articoli ricamati personalizzati, con questi ha incontrato tanti vip

Si è specializzato in articoli ricamati personalizzati (spesso con le iniziali di nome e cognome) e questo l'ha portato negli ultimi tempi a contatto con diversi vip del mondo dello spettacolo e del calcio. E' la storia di Christopher Brandino, 33enne di Forlì, che in due anni ha messo in piedi la sua azienda che fornisce accessori di moda e per lo sport. E Christopher, grazie anche alla sua attività social, si è trovato a consegnare personalmente le sue “bag” personalizzate a personaggi del calibro di Paolo Bonolis e tutto il cast di “Avanti un altro” (Claudia Ruggeri, Francesca Brambilla e il direttore di produzione Marco Salvati), al duo televisivo Pio e Amedeo, a Bobo Vieri, ma anche a cantanti come Irama e calciatori di serie A, su tutti il nazionale Gaetano Castrovilli.