Si fanno a Meldola i gommoni per le competizioni più dure al mondo e per le forze speciali

La “Technology Inflatable Boats S.r.l.”che, con il marchio “Effelle”, progetta e realizza artigianalmente gommoni, tubolari, ciambelle, barriere di protezione, gonfiabili per parchi giochi, rafting. L'azienda meldolese è stata visitata dal sindaco Roberto Cavallucci e dall’assessore alle attività produttive Simona Zuccherelli accompagnati dai rappresentanti di Confartigianato Mauro Collina, segretario, Elena Zanetti (ufficio sviluppo associativo).

A condurre l'attività è Maurizio Fabbri, che segue le orme del padre, che, affiancato dalla moglie, e dalla fidata collaboratrice, produce, in questa azienda fondata nel 1986 - fiore all’occhiello di Meldola - gommoni per uso diportistico sia in mare che in acqua dolce. "Si pensi che la grande esperienza artigianale applicata alla costruzione di tutti i battelli “Effelle”, unita alle elevate doti di navigabilità, hanno portato questi prodotti ad essere scelti per le competizioni agonistiche Endurance fin dal 1996. Il prestigioso titolo di Campione Europeo Endurance Classe B anno 1999 è il coronamento e il premio per gli sforzi impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo", spiega Cavallucci. Ed è anche per questo motivo che reparti speciali delle Forze Armate utilizzano già da tempo i loro battelli con successo, così come i servizi di protezione civile.