Sia primo che secondo posto, a calpestare il podio olimpico sono gli stivali "Made in Romagna"

E' un’eccellenza del territorio forlivese quella che ha prodotto le calzature per Ben Maher e Peder Fredricson, rispettivamente medaglia d’oro e d’argento alle olimpiadi di Tokyo

Stivali da podio olimpico e artigiani ddella valle del Tramazzo: è un’eccellenza del territorio forlivese quella che ha prodotto le calzature per Ben Maher e Peder Fredricson, rispettivamente medaglia d’oro e d’argento alle olimpiadi di Tokyo alcuni giorni fa, nella disciplina di equitazione del salto ostacoli individuale. Cosa hanno in comune il britannico Maher e o lo svedese Peder Fredricson? Oltre al podio, anche gli stivali romagnoli.

Francesco Valentini, proprietario dell’azienda "Fratelli Fabbri" di Tredozio, porta avanti la professione di famiglia, iniziata nel 1924. “In origine ci occupavamo sia di stivali da cavalieri sia di scarpe da uomo - spiega Valentini - Poi però ci siamo concentrati sempre di più sull’equitazione”. L’azienda è oggi una delle leader al mondo nella produzione di stivaletti per cavalieri. Aggiunge iltitolare: “La maggior parte dei migliori cavalieri indossano le nostre scarpe. Molti atleti olimpici vengono da noi”.

Il segreto di questo successo è uno solo, come elabora Valentini: “Noi parliamo molto con i nostri clienti, prendiamo le misure a mano, cerchiamo di capire cosa vogliono. Ogni cavaliere ha le sue richieste particolari. Alcuni portano il plantare, altri hanno bisogno di aggiustamenti particolari. Noi li facciamo. Inoltre la nostra è una grande famiglia, tutti i dipendenti sono parte di un team che lavora molto bene assieme”. L’azienda ha anche collaborato con diversi volti noti. “Molte persone famose hanno indossato i nostri stivali per fare equitazione - continua - Probabilmente la più importante è Catherine Zeta Jones, che invece li ha messi per fare una pubblicità”. “Vedere che gli atleti hanno vinto è stata una conferma del nostro lavoro - conclude Valentini - Tutto il nostro team è molto soddisfatto. Vogliamo continuare così, la nostra clientela c’è e apprezza il nostro lavoro”.