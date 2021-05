Sicurezza informatica nei processi di innovazione digitale, ecco un webinar

Venerdì 21 maggio è previsto il webinar nella forma dell’Innovation Talk sul tema “Cybersecurity by Design – Proteggere i dati per scalare la digitalizzazione”

Venerdì dalle ore 11 alle 12,30 è in programma il webinar nella forma dell’Innovation Talk sul tema “Cybersecurity by Design – Proteggere i dati per scalare la digitalizzazione”, promosso unitamente dalla Camera di Commercio della Romagna, da Cise (azienda speciale della stessa Camera), da Ser.In.Ar. e dal Centro Antares, in collaborazione con il Tecnopolo di Forlì-Cesena, il Cluster Er Innovate e l’azienda Gencom di Forlì.

A fronte delle sfide della digitalizzazione, del cloud computing e di Internet of things, si aprono enormi opportunità per le imprese, ma si possono presentare anche minacce, quali i cyberattacks, considerati dal World Economic Forum tra i principali rischi dei prossimi decenni, al pari di quelli ecologici e pandemici: la cybersecurity assume, quindi, un ruolo strategico nei processi di trasformazione digitale.

Il webinar si pone, quindi, l’obiettivo di approfondire i concetti di cybersecurity by design, intesa come progettazione di sistemi di protezione, che vanno pensati e implementati in sinergia con le innovazioni digitali nella produzione aziendale, quale schermo di protezione dei medesimi processi. In sintesi si tratta di consolidare il concetto che le evoluzioni legate all’intelligenza artificiale non possano prescindere da un’attività parallela finalizzata ad alti livelli sicurezza informatica, indispensabili per la tutela dell’innovazione stessa.

Al webinar parteciperanno, in qualità di relatori, Giulia Bubbolini (Cise, Camera di Commercio di Romagna), Lorenzo Ciapetti (Centro Antares e coordinatore del Tecnopolo Forlì-Cesena), Massimo Carnevali (coordinatore Cluster Innovate – Rete Alta Tecnologia Emilia- Romagna), Davide Fiumi e Emanuele Panuccio, referenti di Gencom, società specializzata nel supporto alle aziende in percorsi di digital trasformation e in progetti di protezione da rischi informatici. Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione al link: www.tecnolopolo.forlicesena.it/cybersecurity