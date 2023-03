Un mercato in continua crescita in Italia e in Europa: nuova apertura nel mondo dello "svapo"

È la terza apertura in ordine di tempo dopo Cesena e Ravenna. Ha di recente inaugurato in via Decio Raggi a Forlì il nuovo punto vendita di sigarette elettroniche e prodotti per lo svapo che si aggiunge a quelli già presenti in città, a testimoniare un mercato in crescita e non solo in Italia.

In ambito europeo, il mercato della sigaretta elettronica ha registrato una curva positiva fra gli anni dieci e venti e, secondo le previsioni, non accennerà a diminuire nei prossimi cinque anni. Se, dopo il boom iniziale, il settore delle e-cig - create all’inizio del millennio dopo il brevetto di un farmacista cinese - aveva vissuto momenti di forte calo, a partire dal 2017 i numeri sono tornati a crescere e si calcola che nel 2022 i consumatori siano aumentati del 10% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 1,4 milioni, per un valore complessivo di 469 milioni di euro a livello nazionale. In Francia, secondo l'indagine Escapad condotta nel mese di marzo dello scorso anno, grazie all’utilizzo della sigaretta elettronica stanno calando i tassi di fumo tra i giovani francesi.

“Le ragioni alla base della diffusione della sigaretta elettronica sono legate alla riduzione dei rischi per la salute, rispetto a quelli provocati dal fumo tradizionale - dice il titolare dei tre punti vendita Sar Ecig Store, Andrea Farabegoli -. per la minore nocività delle sigarette elettroniche, dispositivo potenzialmente utile per abbandonare il tabagismo”.

Il consumo di questo tipo di prodotti è un fenomeno che si conferma crescente negli ultimi anni, come rileva l'Istat nel documento sugli "Aspetti della vita quotidiana”: un’abitudine che risente delle innovazioni e dell'introduzione di prodotti alternativi al fumo di sigaretta. Nel 2021, il 2,8% della popolazione italiana - circa 1 milione e mezzo - ha dichiarato di utilizzare la sigaretta elettronica. I maggiori fruitori, il 5,2%, si collocano tra i 18 e i 34 anni.

"Oltre ai dati che confermano la progressiva crescita del mercato - continua Farabegoli - si può sperimentare empiricamente che il trend delle e-cig è in aumento anche per l’ampliamento dell’offerta commerciale, sia in termini di e-liquid e di prodotti dedicati ai vaper, sia in termini di nuove aperture. C’è però il rischio che un’offerta così ampia possa divenire dispersiva, ecco perché è importante rivolgersi a realtà solide e ben conosciute".