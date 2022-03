Simboli dell'eccellenza del Made in Italy: Riva rinnova il matrimonio con la Scuderia Ferrari

Riva rinnova la partnership con la Scuderia Ferrari, unendo le forze nel nome dell'Italia e della passione per l'eccellenza per coinvolgere ed esaltare milioni di tifosi. Riva è sponsor ufficiale della Scuderia Ferrari nel Campionato del Mondo di Formula , giunto quest’anno alla sua 73ª edizione. Il logo Riva è presente sulle Ferrari F1-75 e sui caschi dei due piloti della scuderia, Charles Leclerc e Carlos Sainz Junior, a suggellare una partnership che promette un’altra stagione di spettacolo e adrenalina.

"Riva e Ferrari hanno tanto in comune, dalla storia leggendaria al successo planetario, alla responsabilità di essere i Numeri Uno nel settore. Non si dice: ‘Ho una barca, ho un’auto’, ma ‘Ho un Riva, ho una Ferrari’ - ha commentato l’avvocato Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group. - La Formula 1, inoltre, combina spirito competitivo, ricerca innovativa e fascino senza eguali, lo stesso mondo in cui navigano le nostre barche e i nostri armatori. È un immenso piacere, quindi, affiancare il nostro brand ai nomi di Leclerc e Sainz, due piloti molto talentuosi e perfettamente in linea con i nostri valori".

Il cantiere e il team motorsport più famosi del pianeta si presenteranno insieme, a cominciare dal Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione in programma dal 18 al 20 marzo, fino al Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Campionato del Mondo 2022 di Formula, prevista dal 18 al 20 novembre nella città emiratina.