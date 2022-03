Sindacati, Alessandro Contoli è il nuovo segretario della Fisac Cgil

E' Alessandro Contoli il nuovo segretario della Fisac Cgil di Forlì. Lunedì si è svolta l'assemblea generale alle presenza di Agnese Chinelli, segretaria regionale Fisac Emilia Romagna, e di Maria Giorgini, segretario generale della Cgil Forlì. Contoli classe 1972, laureato in “Economia e Commercio” all’Università di Bologna, dipendente del Gruppo Unicredit dal 2000 ed iscritto alla Cgil dal 2004, è stato eletto all’unanimità.Nella stessa giornata è stata eletta la Segreteria composta oltre che da Contoli, da Massimo Bianchi, Monia Severi e Nicola Zavoli. La Camera del Lavoro di Forlì esprime "un grande apprezzamento per tutto il lavoro svolto da Andrea Pisanelli" ed esprime a Contoli "un sincero augurio per il lavoro che lo aspetta al fine di mantenere ed aumentare il riconoscimento della categoria nel territorio forlivese".