Sindacati, Alexander Fiorentini è il nuovo segretario generale della Flc Cgil: è il più giovane d'Italia

L'assemblea generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil di Forlì-Cesena ha eletto all’unanimità il nuovo segretario generale della categoria Provinciale. Si tratta del classe 2000 Alexander Fiorentini. Una giornata importante che ha visto la presenza della segretaria generale Flc nazionale Gianna Fracassi, la segretaria Flc Cgil Emilia-Romagna Monica Ottaviani e la segretaria generale della Cgil di Forlì-Cesena Maria Giorgini.

"La scelta di continuare a mobilitarsi, di affrontare lotte e conflitti, di fornire risposte, ha sicuramente fatto la differenza - sono state le parole del segretario generale uscente Pier Francesco Minnucci, nel ricordare i momenti più belli e più difficili di questi sette anni da segretario della categoria territoriale -. Un modello che ha privilegiato il rapporto con i lavoratori che hanno apprezzato anche l’utilità sociale del nostro sindacato, da un lato con la presenza costante nei luoghi di lavoro e nel rapporto con le istituzioni, dall’altro dal prezioso lavoro di supporto alla consulenza ed alla tutela individuale".

Attualmente Minnucci ricopre il ruolo di segretario organizzativo regionale della categoria. "Per me questa elezione è un ritorno a casa nei luoghi della conoscenza, dove ho imparato con passione il significato della condivisione per costruire quel cambiamento che tutti auspichiamo", le parole di Fiorentini. Il neo segretario generale della Flc, il più giovane d’Italia, ha iniziato la sua attività sindacale giovanissimo, si è impegnato nell’associazionismo studentesco, sia a livello locale che regionale, ha collaborato con l’Ufficio Migranti Cgil, è stato funzionario Filcams Cgil e nell’aprile del 2021 è stato eletto Segretario Generale NIdiL Cgil Forlì, all’unanimità; l’anno scorso è stato eletto Segretario Generale NIdil provinciale.

"Questa elezione rappresenta nello stesso tempo sia la continuità di un lavoro di squadra che il percorso di rinnovamento anche generazionale a cui questa Camera del Lavoro tiene particolarmente - le parole di Giorgini -. Un buon lavoro dunque a Fiorentini e un ringraziamento sentito a Pierfrancesco Minnucci per il significativo contributo che ha dato in questi anni alla Flc Forlì Cesena, al percorso di unificazione della categoria dapprima e poi della Camera del Lavoro, e per il ruolo che Minnucci in prima persona ha assunto anche nei momenti più difficili come gli anni della pandemia e poi ancora l'alluvione; sappiamo che avremo modo ancora di collaborare nel suo nuovo incarico di Segretario organizzativo della Flc Emilia Romagna".