Sindacati, continua la mobilitazione dell'Usb alla Marcegaglia: nuova giornata di sciopero

Continua la mobilitazione dell'Unione Sindacale di Base alla Marcegaglia. Il sindacato evidenzia che non c'è "nessun segnale di apertura da parte dall’azienda in merito alla richiesta avanzata da Usb di partecipazione ai tavoli di discussione e trattativa ed al riconoscimento delle agibilità sindacali.Insistiamo su questo motivo, per noi importante, in quanto viene negata la possibilità alla Rsu di farsi assistere ed a tutti i lavoratori ad essere rappresentati al meglio". Prosegue quindi il programma di mobilitazioni, con un'altra giornata di sciopero indetta per venerdì.