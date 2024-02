Sindacati contro Hera: "Punta ai benefici finanziari e non ai servizi ai cittadini, che dicono i soci pubblici?"

"Hera ha orientato il proprio indirizzo industriale ed economico a favore dell’affermazione commerciale e finanziaria. Ne è una recente e ulteriore prova il forte esborso di risorse economiche per l’aggiudicazione di sette lotti nella gara per il ‘Servizio a Tutele Graduali’, nonché l’erogazione di un extradividendo, che pare teso a compiacere la comunità finanziaria, composta anche da fondi speculativi privati internazionali. È evidente che Hera non vuole rispondere alle richieste di miglioramento dei servizi erogati alle comunità locali, nonché agire a favore del personale diretto e dell’indotto”: Lo scrivono in una nota i sindacati nazionali Fp Cgil, Filctem Cgil, Uiltec, Uiltrasporti, Flaei Cisl, Fit Cisl, Femca Cisl, Fiadel e il coordinamento RSU Hera.

“Ricordiamo al Gruppo Hera che le ingenti risorse distribuite, infatti, derivano in parte anche dai tagli sul personale diretto e dal risparmio sul costo del lavoro, generato dal continuo ricorso ad appalti e subappalti. Tagli ed esternalizzazioni – ribadiscono – stanno causando un depauperamento del valore del lavoro che genera un peggioramento del servizio alla comunità. Ribadiamo la ferma volontà di arginare questa deriva puramente finanziaria e chiediamo anche alla proprietà pubblica: è meglio optare per la logica dell’extra-dividendo sempre crescente o per un servizio e un lavoro di qualità per la cittadinanza, i dipendenti e l’indotto?”.

“Il sindacato sollecita risposte e dice basta alle perdite di tempo: chiediamo con forza un vero cambio di rotta dell’azienda, uno stop alle attuali riorganizzazioni esasperate e pensate solo per ridurre il costo del lavoro, e risposte sui perimetri di applicazione contrattuale coerenti ai servizi gestiti, sui processi di reinternalizzazione, sul miglioramento delle condizioni dei lavoratori in appalto, sull’integrazione degli organici attraverso un più puntuale turn-over”. “Il Gruppo Hera – conclude la nota – ha spinto il sindacato alla rottura: vorremmo pensare non sia voluta. In ogni caso, ribadiamo a tutti, segnatamente alle amministrazioni locali e alle comunità, che i sindacati sono assolutamente disponibili a un confronto serio e costruttivo".