Sindacati, elette le Rsu alla Diesse Arredamenti: delegati per Ugl, Fillea Cgil e Filca Cisl

Si sono svolte mercoledì le elezioni per il rinnovo delle Rsu nella ditta Diesse Arredamenti. Hanno partecipato al voto il 91% degli aventi diritti (hanno votato 83 persone sui 91). Dunque, un'alta affluenza alla consultazione interna. Il più eletto è stato il delegato dell'Ugl Stefano Baldazzi, che ha ottenuto 23 preferenze. "Per la prima volta la nostra sigla sindacale alle elezioni delle Rsu della Diesse Arredamenti conquista una Rsu - afferma Filippo Lo Giudice, segretario dell'Ugl -. Un riconoscimento, abbiamo intercettato quasi il 30% dei consensi, che non è frutto del caso, ma di un lungo e attento impegno di vera rappresentanza sindacale all'interno della fabbrica".

"Siamo riusciti ad intercettare la richieste di cambiamento che i lavoratori hanno espresso in questi anni. E ci apprestiamo a garantire questo cambiamento, disposti a collaborare anche con le altre sigle, ma anche pronti ad intraprendere una strada solitaria nell’unica ottica di garantire la tutela degli interessi e dei diritti dei lavoratori", conclude Lo Giudice. Da parte sua Baldazzi ha ringraziato l'Ugl "per la fiducia accordatagli e il sostegno garantitogli ed ha assicurato il massimo impegno in fabbrica per rappresentare al meglio la funzione che il ruolo gli assegna in rappresentanza di tutti i lavoratori".

La lista della Fillea Cgil di Forli ha ottenuto il 45% delle preferenze, aggiudicandosi, nel rispetto del voto proporzionale, un solo candidato. Il sindacato annuncia che "continuerà la propria attività, in stretta collaborazione con le altre sigle confederali, per sostenere la dignità del Lavoro e dei lavoratori, attraverso il confronto e la partecipazione di tutti i lavoratori". Anche la Filca Cisl ha ottenuto un delegato, mentre nessuno per la Uil. Quella della Diesse Arredamenti è realtà industriale in continua evoluzione: con una sede operativa di 11mila metri quadrati, una novantina di dipendenti, specializzata nell’arredamento per imbarcazioni, vantando una leadership nella realizzazione di interni di yacht e mega-yacht per i brand più prestigiosi ed esclusivi della nautica mondiale.

Nella foto Stefano Baldazzi, delegato Ugl