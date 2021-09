Sindacati, elette le Rsu della Atl Group di Santa Maria Nuova

Si sono svolte giovedì le elezioni per il rinnovo della Rsu della Atl Group del sito produttivo di Santa Maria Nuova. Hanno partecipato al voto il 60% degli aventi diritti. La lista della Fillea Cgil di Forli ha confermato i propri rappresentanti aziendali, Marta Mazzoli ed Emanuele Bonoli, a cui sono andati il 95% dei voti espressi. Il sindacato comunica che "continuerà la propria attività, in stretta collaborazione con la nuova Rsu eletta, con le altre sigle confederali, e con le rappresentanze del sito di Faenza e di Lugo, per sostenere la dignità del Lavoro, delle Lavoratrici e dei Lavoratori, attraverso il confronto e la partecipazione".