Sindacati, elette le Rsu di Poste Italiane: "Un punto di partenza"

Si sono svolte le elezioni delle Rsu di Poste Italiane per l'ambito Forlì-Cesena. E' la Cisl il sindacato che ha ricevuto più voti, con 249, mentre la Uil ne ha ottenuti 103, la Cgil 40 e la Confesal 29. "Rispetto alle elezioni precedenti come Uil otteniamo due componenti Rsu ed un Rls in più - affermano Rosa Alaimo, segretaria Uil Poste Forlì-Cesena, Enrico Imolesi, segretario generale Uil Forlì e Marcello Borghetti, segretario generale della Uil Cesena -. Rispetto alle elezioni precedenti si segna una crescita veramente significativa".

"Come Uil di Forlì e Uil di Cesena registriamo un risultato estremamente importante a conferma del buon lavoro fatto sul territorio da tutta la nostra organizzazione e di un dinamismo della Uil nazionale che é protagonista in molte proposte per ristabilire la centralità dei servizi pubblici e di politiche redistributive e dei diritti volte a ripristinare la centralità delle lavoratrici e lavoratori - proseguono Imolesi e Borghetti -. Come segreterie generali non possiamo non esprimere un forte plauso alla categoria UilPoste e alla segretaria Alaimo". Anche la segreteria Uil Poste Forlì-Cesena esprime "grande soddisfazione", aggiungendo che "le elezioni delle Rsu non rappresentano un punto di arrivo, ma di partenza per un lavoro serio e proficuo all’interno della nostra realtà".