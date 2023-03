Sindacati, elezioni delle Rsu alla Caviro: ecco i delegati eletti

I dipendenti della Caviro hanno eletto le Rsu nel corso della tornata elettorale che si è svolta dal 25 al 27 febbraio. "Le elezioni delle RSU rispondono all’esigenza di ricostruire la rappresentanza sindacale unitaria con modalità democratiche e con la partecipazione di tutti i lavoratori, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, hanno cercato da tempo lavoratori capaci a mettersi a disposizione dei propri colleghi, attraverso le loro conoscenze ed il proprio tempo", commentano le tre sigle sindacali in una nota.

"Sono state costruite liste composte da lavoratori consapevoli delle esigenze dei propri colleghi, nei diversi reparti. In questo momento storico si sta diffondendo una cultura che tenta di cancellare o ridimensionare tutte le forme di rappresentanza, come quella delle organizzazioni sindacali - viene aggiunto -. Ogni lavoratore ha potuto votare l’organizzazione sindacale che preferisce e nella quale si riconosce e/o si associa, compresa la possibilità di esprimere una preferenza al candidato della lista votata. Con questo voto, come abbiamo già fatto in tantissime aziende del nostro territorio, e come ci apprestiamo a farlo in tante altre, si permetterà a lavoratori di poter aver la parola attraverso i propri delegati sindacali".

"Fai, Flai e Uila hanno a cuore il buon andamento economico e produttivo dell’azienda, il loro obiettivo è quello di coniugarlo con la salvaguardia del reddito, della salute e della sicurezza di chi ci lavora, perseguendo la stabilità e l’incremento occupazionale", viene rimarcato. Caviro conta 264 dipendenti e con tale numero sono stati eletti 6 Rappresentanti Sindacali Unitari: si tratta di Luigi Giovannelli, Sara Bazzocchi, Pierluigi Cangialeoni, Silvia Valmorri, Mimoza Xhoi e Chiara Fabiani.

Queste le percentuali di consensi: Flai Cgil 45,11% con tre delegati eletti, Fai Cisl 40,76% con due delegati eletti e Uila Uil 14,13% con un delegato eletto. Sono stati nominati Rls Cangialeoni, Xhoi e Fabiani. "L’affluenza alle urne, il 70,08% degli aventi diritto dimostra come in un momento difficile per il lavoro, cresca sempre più nei lavoratori la consapevolezza di quanto sia importante avere rappresentanti che consentano una più capillare conoscenza e risposta alle varie situazioni aziendali", concludono i sindacati, esprimendo "piena soddisfazione per un voto che ha convinto la maggioranza dei lavoratori, augura ai nuovi eletti un buon lavoro".