Sindacati, Michele Bertaccini nominato nuovo segretario della UilFpl

Il direttivo Uilfpl di Forlì ha indicato come nuovo segretario della UilFpl Forlivese Michele Bertaccini. 34 anni, una laurea in Giurisprudenza, da diversi anni è all’interno della Uilfpl Forlivese dove fino ad ora ha seguitio prettamente il settore Sanitario è da ieri segretario generale di categoria. La nomina è avvenuta venerdì alla presenza del segretario Uil di Forlì Enrico Imolesi, del segretario Regionale Uilfpl Paolo Palmarini, del tesoriere della Uil Emilia Romagna Luigi Foschi e del segretario regionale della Uil Emilia Romagna Giuliano Zignani che ha chiuso alla grande i lavori.

Il direttivo nel nominare il nuovo segretario ha espreso "i più sentiti ringraziamenti al segretario uscente Massimo Monti, che continuerà il suo impegno in categoria seguendo in particolar modo enti locali e cooperazione sociale". Il neo segretario, "nel ringraziare tutto il direttivo per la grande fiducia", ha ricordato "l’importante lavoro svolto fino ad oggi e quanto vi sarà da fare in futuro per rappresentare al meglio esigenze ed istanze di settori che mai come in questi anni hanno dimostrato di essere punti essenziale per tutto il paese".

"Massima vicinanza e sostegno nelle difficoltà quotidiane è la linea nella quale anche questa segreteria vuole continuare il lavoro già messo in campo da alcuni anni", ha aggiunto. "Grande attenzione" ai livelli nazionali per quanto attiene al tema dei rinnovi contrattuali e la posizione è molto chiara: "E' tempo di contratti giusti, equi e che rispondano alle tante legittime aspettative che lavoratrici e lavoratori di Enti e Sanità Pubblica aspettano da diversi anni, su questo siamo pronti alla mobilitazione". "Un grande onore ed una grande responsabilità che insieme gestiremo al meglio", ha concluso il suo intervento Bertaccini, ringraziando prima di tutto i membri del direttivo e le centinaia di iscritte ed iscritti "che ogni giorno con il loro impegno nei diversi posti di lavoro danno forza all’azione sindacale".