Sindacati preoccupati per le sorti della storica azienda alimentare: "Aprire un tavolo di crisi"

"Preoccupazione" per il futuro dei dipendenti dell'azienda "Gramellini", storica ditta forlivese operante nel settore del terziario e specializzata nell'importazione, produzione e distribuzione di specialità alimentari congelate in Italia. Ad esternarla sono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, spiegando che "tra un paio di settimane l’adunanza dei creditori, chiamata ad esprimersi sulla procedura concorsuale di concordato preventivo in continuità alla quale l’azienda "Gramellini F.lli" è assoggettata, deciderà non solo le sorti dell’azienda ma anche il destino di ventitre lavoratori e delle loro famiglie, lavoratori che sino ad oggi hanno sempre percepito regolarmente lo stipendio con la massima puntualità e che, come molti, hanno sulle spalle mutui e affitti da pagare".

"I dipendenti, nell’assemblea sindacale di mercoledì, hanno manifestato tutto il proprio disappunto riguardo questa situazione di incertezza, soprattutto tenuto conto che l’azienda, al termine delle limitazioni imposte dal Covid-19, ha avuto una grande ripresa sia in termini di attività lavorativa che in termini di entrate economiche", concludono i sindacati, che richiedono "l’apertura urgente di un tavolo istituzionale di crisi presso la provincia per sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti, a partire dagli istituti di credito, con l’obiettivo della continuità produttiva e occupazionale".