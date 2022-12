Sindacati, riunificazione provinciale per la Filt Cgil: Montesano riconfermato segretario generale

Si è svolto martedì il Primo Congresso Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Cgil Forlì-Cesena, in cui è stata deliberata la riunificazione Provinciale della categoria e votata la riconferma di Luigi Montesano alla carica di segretario generale Filt Cgil Forlì-Cesena. 52 anni, con esperienza nel trasporto locale pubblico e nel trasporto di merci, Montesano ha iniziato il suo percorso nel sindacato Cgil come delegato. Dal 2018 è in distacco sindacale dalla Start Romagna, nello stesso anno è stato eletto segretario generale Filt per entrambe le strutture, Forlì e Cesena, e martedì è stato rieletto dall’Assemblea congressuale della categoria segretario generale Filt Cgil Forlì-Cesena. Dalla Cgil un "sincero augurio a Montesano per il lavoro che l’aspetta al fine di mantenere ed aumentare il riconoscimento della categoria nel territorio provinciale, e ringraziano i delegati e le delegate della categoria per tutto il lavoro svolto".