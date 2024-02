Sindacati, si rinnova la segreteria dello Spi Cgil: alla guida c'è Paolo Montalti

Si rinnova la Segreteria dello Spi Cgil Forlì-Cesena. I membri sono Marzia Abbonizio, Nicola Garcea e il segretario generale provinciale della categoria Paolo Montalti, eletto lo scorso settembre, dopo 30 anni di attività sindacale in Filcams, di cui 4 anni come segretario generale Filcams regionale. Prima dell’unificazione delle due Camere del Lavoro, Abbonizio e Garcea hanno ricoperto il ruolo di segretario generale dello Spi Cgil rispettivamente per il territorio di Forlì, dal 2018 al 2023, e il territorio di Cesena, dal 2020 al 2023.

Nel suo discorso, Montalti ha parlato delle criticità internazionali, dalla guerra in Ucraina all'intensificarsi del conflitto Israelo-Palestinese, "che hanno ripercussioni anche su pensionate, pensionati, lavoratori e lavoratrici in Italia a partire dall’aumento dei prezzi di materie prime e prodotti". Ha fatto riferimento anche al recente "risultato di equità sociale ottenuto nell'ambito della mobilitazione per fermare l’aumento delle rette delle strutture assistenziali". Montalti ha ringraziato anche i segretari di Lega Spi del territorio, "attivisti con costanza e nonostante tutte le difficoltà. Il loro impegno on è mai mancato in questo periodo, durante l'unificazione delle Camere del Lavoro, e questo non era scontato".

I lavori dell’Assemblea si sono svolti in presenza del segretario generale Spi Cgil Emilia-Romagna Raffaele Atti e della segretaria generale della CgilForlì Cesena Maria Giorgini. Dal Spi Cgil Forlì-Cesena un ringraziamento a Valerio Brandolini, Diana Venturi, Dealma Mengozzi Fabrizio Foschi, componenti delle precedenti segreterie Spi Cesena e Forlì, 2per tutto l’impegno e il lavoro svolto fino a qui e per tutto l’impegno che continueranno a mettere nelle loro attività sindacali".