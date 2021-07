Sindaco e assessore in visita all'azienda digitale: "Creare una Forlì sempre più digital"

Nuovo appuntamento per il sindaco Zattini e l'assessore alle imprese, Paola Casara, nel tour delle realtà imprenditoriali del territorio forlivese. Venerdì c'è stata la visita nell'azienda forlivese Natlive, giovane realtà nata nel 2017. Importante punto di riferimento anche per le realtà locali, Natlive sviluppa soluzioni multimediali innovative e sfidanti basate su tecnologia OTT (Over The Top). “Oggi IT e Telco sono sempre più vicine – esordisce il CEO Fabio Porcellini –. Natlive rappresenta la sintesi perfetta di questa rivoluzione digitale. La nostra tecnologia permette di incrociare complesse infrastrutture informatiche direttamente con i servizi. Abbiamo potuto testarlo durante l'ultimo anno di pandemia, quando esigenze comuni hanno trovato nel digital uno strumento di continuità. Dalle fiere ai congressi fino alle notarizzazioni dell'Assemblea e persino i collaudi da remoto le applicazioni sono davvero infinite. La sede di Forlì rappresenta da questo punto di vista il fulcro dalla quale tutti i giorni nascono nuove idee e proposte per i nostri partner”.

“Creare una Forlì sempre più digital. È anche questo uno degli obiettivi che si deve porre un'amministrazione come la nostra. Mettere in rete i ‘prodotti’, le eccellenze e le opportunità di Forlì diventa sempre più strategico per pianificare la ripartenza e favorire l’attrattiva del nostro territorio dopo lunghi mesi di restrizioni. Natlive è un'azienda che sa calarsi perfettamente in questa dimensione, con uno staff giovane e intraprendente si è conquistata di diritto un ruolo importante nel segmento dell’innovazione tecnologica e transizione digitale”, dichiara il sindaco Zattini.