Sindaco in visita a due aziende: "Ancorate alle loro origini, ma proiettate sull'innovazione"

È ripreso in questi giorni il tour delle imprese promosso dall'Amministrazione comunale che ha coinvolto sino ad oggi decine di importanti realtà presenti nel territorio forlivese. Meta del Sindaco Gian Luca Zattini e dell'Assessore alle politiche per l'impresa, Paola Casara, sono state due affermate aziende come la Saiiie srl e la Italbonifiche Spa.

Partita da una piccola bottega artigiana nel quartiere di Bussecchio nel 1976, la S.A.I.I.E., oggi opera nel settore dell'automazione con circa 70 dipendenti. Nata principalmente con la produzione di quadri elettrici per l’automazione, l'azienda ha saputo innovarsi nel corso del tempo dotandosi di un ufficio Hardware e Software con oltre 30 tecnici specializzati e di strutture all'avanguardia per rispondere alle esigenze del mercato, mantenendo tuttavia le caratteristiche dell'artigianalità. Opera in una nuova sede dove ha riqualificato un edificio della zona industriale da tempo inutilizzato.

Altra eccellenza del territorio forlivese, anch'essa attiva oramai da più di mezzo secolo e vicina allo spegnimento delle 70 candeline nel 2023, la Italbonifiche ha opera nello smaltimento di rifiuti industriali. La famiglia Gorzanelli ha dato il benvenuto al Sindaco Zattini, all'assessore Casara e all’assessore allAambiente, Giuseppe Petetta. Nel corso della visita sono stati mostrati all'Amministrazione i vari piani di sviluppo presenti e futuri dell'azienda che porteranno alla realizzazione di un’area polifunzionale di oltre 20.000 mq dedicata alla gestione di rifiuti liquidi e solidi ed alla implementazione delle altre attività svolte, ossia bonifiche industriali e lavaggi idrodinamici, bonifica di siti contaminati e commercio di metalli. Oggi la Italbonifiche Spa rappresenta nel proprio settore una delle realtà più importanti d'Italia, con lavori e commesse che spesso e volentieri superano i confini nazionali, non ultimo quello che ha visto la società dei Gorzanelli aggiudicarsi una gara indetta da Enea per lo smaltimento di rifiuti provenienti dall'Antartide.

Le parole del Sindaco Zattini: “E' un onore visitare certe realtà, spesso e volentieri sconosciute, così diverse nella loro natura professionale, ma così simili per quel che riguarda l’aspetto dell’innovazione. S.A.I.I.E. e Italbonifiche sono due aziende che, pur mantenendosi ancorate alle proprie origini, hanno saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato, modificando e ampliando le loro attività. Due gruppi imprenditoriali che, inoltre, hanno a cuore i più giovani e la formazione delle future generazioni. Un valore aggiunto importantissimo, tutt'altro che scontato per la crescita della nostra città.”

