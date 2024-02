Start Romagna, i sindacati proclamano lo stato di agitazione: "Ferie negate e autisti stressati"

Agitazione tra i lavoratori di Start Romagna. Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferro, Usb Lavoro Privato hanno annunciato che "si attiveranno in tutte le sedi e con tutti i mezzi disponibili per veder riconosciuto i diritti dei lavoratori interessati". La problematica, viene spiegato, riguarda la "grave situazione, oramai insostenibile e dell’impossibilità di usufruire di un giorno di ferie da parte del personale guida di Start Romagna del territorio di Forlì-Cesena, nonostante le ferie accumulate dell’anno 2022-2023 e che in diversi casi parliamo di circa 30 giorni ai quali bisogna aggiungere le ferie di quest’anno 30 giorni circa (2024-2025)".

Una situazione, proseguono i sindacati, che "si aggrava maggiormente e preoccupa anche in termini di sicurezza sul lavoro e sicurezza dell’utenza, poiché si passa dalla continua negazione di ferie, alla continua richiesta di lavoro straordinario da parte dei preposti aziendali. Esasperando e stressando pesantemente gli autisti che nella loro attività sono già carichi di responsabilità e stress derivante da fattori correlati".

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferro, Usb Lavoro Privato accusano Start Romagna di "dichiarazioni roboanti" in quanto i dirigenti aziendali hanno annunciato "durante la riunione in commissione controllo e garanzia che gli autisti a Forlì sono 122 e 134 a Cesena, mentre al tavolo sindacale l’azienda dichiara che ad oggi la fotografia reale è 99 autisti a Forlì e 127 a Cesena e nella stessa riunione l’azienda comunica che per il periodo scolastico (2024-2025) non c'è possibilità di dare a nessuno un giorno di ferie e che solo nel periodo estivo si potranno al massimo concedere 10-12 giorni di ferie".

"Le ferie hanno una ragione d’essere ben precisa,cosi come dice la Costituzione italiana, quella di consentire al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche dopo un duro anno di lavoro e di consentirgli la cura delle relazioni sociali ed affettive, inoltre ricordiamo come anche nell’articolo 1375 del Codice Civile, si afferma che l’imprenditore deve prendere decisioni che siano nell’interesse dell’azienda, ma allo stesso tempo non penalizzino i lavoratori che oltretutto svolgono un lavoro delicato e carico di responsabilità", concludono i sindacati.