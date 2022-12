Sky alla scoperta di una delle realtà emergenti del Forlivese e che dà lavoro a tanti giovani

E' sicuramente conosciuto per la sua attività di pilota con i tantissimi successi e titoli italiani ed europei vinti. Pochi forse conoscono anche la sua attività in qualità di Ceo di una delle aziende più importanti in Italia nel proprio settore, quello della prodizione di autoradio. Lunedì sera, intorno alle 20, il forlivese Jacopo Faccioni sarà intervistato all’interno del telegiornale economico di Sky. Pochi forse sono a conoscenza anche della sua attività in qualità di ceo di una delle aziende più importanti in Italia nel proprio settore, la Jf Sound di Forlì. Faccioni parlerà dell’azienda ubicata al Gigante che produce autoradio, considerata una delle realtà emergenti e la cui produzione è interamente realizzata in Italia. La Jf Sound è una realtà del territorio nata pochissimi anni fa e che occupa tutti giovani e giovanissimi della territorio forlivese con a capo un altrettanto giovane imprenditore di Forlì.