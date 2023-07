Al fianco degli alluvionati: il colosso dei materassi forlivese sostiene la Partita del Cuore

Si svolge giovedì allo stadio Romeo Nero di Rimini la 32esima edizione della Partita del Cuore, il famoso evento sportivo di beneficenza, promosso dalla Nazionale Italiana Cantanti. Tra le aziende che si uniscono all’appuntamento confermando la propria solidarietà verso il territorio c'è Dorelan, che ha prontamente risposto alla richiesta di sostegno alla manifestazione. L’iniziativa, a supporto della campagna Mediafriends, ha l’obiettivo di contribuire ad aiutare le persone colpite dalle alluvioni lo scorso maggio. “Dorelan loves Romagna” è il claim che accompagna, a bordo campo, per tutta la durata della partita i giocatori e il pubblico esprimendo il profondo legame dell'azienda con la regione. Inoltre, l’azienda si impegna con una donazione a sostegno dell'evento e delle iniziative locali. Un gesto di solidarietà che si unisce alle diverse iniziative già intraprese dall’azienda sin dai primi giorni dell’alluvione che ha gravemente colpito l’Emilia-Romagna, tutte volte a fornire sostegno attivo alle comunità danneggiate e a offrire assistenza alle persone e alle famiglie coinvolte. In quell’occasione l’azienda aveva donato 1.000 materassi, 1.000 reti e 2.000 guanciali al Comune di Forlì che si è occupato della distribuzione alle persone che abitano nelle zone colpite, oltre che ai dipendenti Dorelan ed alle rispettive famiglie in difficoltà.