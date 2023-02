Banche, continua il percorso di consolidamento sul mercato italiano di Solution Bank

Solution continua il percorso di consolidamento sul mercato italiano del credito. A fine 2022 gli attivi della banca sono stati pari a 1,1 miliardi di euro. In particolare, cresce il portafoglio creditizio (+9.2%) raggiungendo i 753 milioni di euro, con particolare focus su crediti verso imprese assistiti da garanzie speciali (Fondo centrale di garanzia, Sace e Fei), strutturazione di soluzioni di finanziamento "bespoke", reperfoming di crediti distressed e acquisizioni di crediti deteriorati sul mercato.

È proseguito, inoltre, il percorso di riduzione dei crediti deteriorati organici, con un Npe Ratio netto pari al 4%. I ricavi della banca, nel 2022, sono cresciuti del 45% grazie sia all’incremento delle masse bancarie sia al positivo contributo del margine commissionale. Per effetto di tali dinamiche e del continuo controllo dei costi operativi, il Cost/Income, nel 2022, si è attestato al 53% (vs. 66% nel 2021). L’utile nel 2022 è stato pari a 12,3 milioni di euro e il Roe si è attestato al 14,4% (contro 10.1% del 2021). Tali risultati, sono stati raggiunti mantenendo una solida posizione patrimoniale, con un Cet1 ratio del 15,4%.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalla banca e dal continuo sviluppo delle relazioni con i nostri clienti che sono alla base del nostro business - spiega il general manager, Frank Fogiel -. La crescita di Solution non è finita: è ora necessario consolidare quanto abbiamo costruito e guardare in avanti per cogliere le nuove opportunità che il mercato offre per garantire ai nostri clienti una banca solida e che li sostenga nei loro percorsi di crescita".