Soluzioni digitali per le imprese, al via il primo bootcamp: obiettivo assumere giovani

Var Group, azienda specializzata in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese del Made in Italy e parte del gruppo SeSa S.p.a, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, inaugura il primo percorso formativo a tema Enterprise Network Security. Il corso è stato diretto e creato da Yarix, società a capo della divisione Digital Security del Gruppo, e Gencom, società di riferimento per l’ambito Network Security, in collaborazione con T-Station Academy, prima impresa sociale accreditata Cisco Networking Academy in Italia, nata dalla collaborazione tra CavaRei e Gencom

Secondo l’ultimo report di Yarix, l’esposizione al cybercrime delle aziende italiane è aumentata del 157%. In crescita sono soprattutto gli attacchi alla supply chain e i furti di credenziali. Tra i settori più colpiti c’è il manufacturing e il fashion, che registra il 15% degli attacchi, mentre il 10,6% colpisce il settore healthcare. A causa dell’aggravarsi degli attacchi e alla sempre maggiore difficoltà di trovare profili esperti, Var Group ha deciso di dare una risposta concreta ai bisogni delle aziende unendo le esigenze aziendali che rileva ogni giorno, il know how delle sue divisioni specializzate in cybersecurity e la capacità di T-Station Academy nel formare talenti con competenze digitali e soft skills.

L’Enterprise Network Security Bootcamp ha l’obiettivo di formare nuove figure tecniche in grado di monitorare e gestire infrastrutture di rete e di sicurezza all’interno di un NOC (Network Operation Center) e SOC (Security Operation Center), garantendo il corretto funzionamento e il ripristino dei servizi in caso di incident. “L’integrazione delle attività NOC e SOC all’interno della medesima struttura operativa permette di gestire in maniera organica gli aspetti legati alla cybersecurity ma anche la componente infrastrutturale” - ha dichiarato Mirko Gatto, Ceodi Yarix – “Per questo abbiamo sentito la necessità di formare figure in grado di gestire la sicurezza aziendale a 360 gradi, per tutti gli aspetti della rete gestita del cliente e dei servizi su tale rete”.

“La nostra esperienza sul campo ci dice che l’approccio integrato tra NOC e SOC è vincente” – ha aggiunto Davide Fiumi, CEO di Gencom – “Lavorare sinergicamente significa garantire una maggiore sicurezza alle aziende e arginare tempestivamente le minacce. Non solo, anche il livello di prestazione delle reti migliora in maniera sensibile, insieme all’efficienza operativa e alla riduzione dei costi”

Il corso sarà una full immersion della durata di 5 settimane e avrà inizio il 16 maggio. Pensato per dare la possibilità a tutti di candidarsi, si svolgerà presso la T-Station Academy di Forlì. “T-Station Academy è il luogo ideale per il bootcamp perché lo sviluppo delle skills professionali fa parte della mission di T-Station. - prosegue Davide Fiumi, questa volta nella veste di presidente di T-Station Academy Impresa Sociale -. L’Academy inoltre, offre la possibilità di far convivere l’aula di formazione del bootcamp con il T-Lab che sarà frequentato dalle persone fragili di CavaRei, nello spirito di inclusione sociale perseguita da T-Station”

In cattedra si alterneranno insegnanti esperti nel settore Network & Security di Yarix e Gencom a docenti Cisco CCSI e Cisco Academy. “C’è ancora un grande vuoto di professionalità in sicurezza informatica da colmare che, data la crescente esposizione delle aziende italiane ai cyberattacchi, mette a rischio tutto il tessuto imprenditoriale del Paese - ha aggiunto Francesca Moriani, Ceo di Var Group - Questa difficoltà è emersa dialogando con i nostri clienti, a cui abbiamo voluto rispondere mettendo a punto un nuovo programma, insieme a Yarix, Gencom e T-Station: una formazione veloce ed efficace resta, secondo noi, l’unica soluzione possibile".