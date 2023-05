Sostenibilità della filiera avicola: presentato il progetto europeo ‘BroilerNet’

È stato presentato a Fieravicola il progetto europeo ‘BroilerNet’, rete tematica europea per l’innovazione nel settore del pollo da carne. Si tratta di un network finanziato dalla comunità europea con l’obiettivo di migliorare la resilienza e la sostenibilità del settore avicolo, in particolare dei polli da carne. Paolo Ferrari del Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio-Emilia è intervenuto al convegno sulla Sostenibilità e l’innovazione delle filiere avicunicole curato da Wpsa Italia, Sipa e Asic, le società scientifiche di settore che hanno curato l’evento, illustrando la specificità del progetto.

“Questo progetto di rete tematica non è ricerca ma è network – ha detto Ferrari - vogliamo creare network in 13 paesi europei in cui abbiamo la collaborazione sia di istituti di ricerca sia di associazioni di allevatori per individuare i principali fabbisogni di innovazione, le sfide per gli allevatori in merito alla sostenibilità ambientale, il benessere animale, la gestione sanitaria e la sostenibilità economica. Le best practice individuate verranno sottoposte a un’analisi dei costi e benefici per fornire agli allevatori quelli che sono i vantaggi che queste pratiche possono offrire loro”. Il progetto, finanziato dal programma europeo Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione, ha la durata di quattro anni, (2022 – 2026), e raccoglie la partecipazione di 13 Paesi, tra i quali anche l’Italia. Unaitalia, come principale associazione di categoria del settore avicolo, è parte della rete di partner italiani.