Spesa online, si espande la mappa delle consegne: il manager forlivese Brasini responsabile del progetto

Nuovi territori e nuovi servizi per “Hey Conad”, il servizio di spesa online della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati. Dal 4 aprile la mappa delle consegne si estenderà a Pesaro e Ancona, dall’11 aprile a Ravenna. I clienti possono scegliere se ricevere la spesa a casa, ritirarla nel punto vendita più vicino o prelevarla dagli appositi armadi refrigerati (“locker”) aperti 24 ore su 24. L’installazione di questi ultimi partirà da Forlì per poi arrivare negli altri capoluoghi di provincia.

"Il servizio di spesa online Hey Conad — spiega il manager responsabile del progetto, Gianni Brasini — è fornito alla società Da Te srl, società controllata della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati, da un’associazione temporanea d’impresa costituita dalla capogruppo Servizi Integrati srl e da For Services srl. Per lo svolgimento dell’appalto si prevede saranno impiegati già dal primo anno oltre 40 operatori dei quali il 60% occupati nell’attività di preparazione delle spese e il restante 40% nell’attività di consegna a domicilio. Negli anni a seguire si prevede di occupare circa 70 risorse complessive, delle quali almeno il 60% donne. L’età media dei lavoratori è di circa 30 anni. Per inviare i curriculum è possibile scrivere a info@for-services.it oppure produzione.milano@servizi-integrati.eu".

"I clienti che selezionano il servizio di “Ordina e Ritira” presso i nostri punti vendita oppure presso i locker, di imminente installazione — spiega Brasini, che ricopre la carica di presidente di Da Te srl — lo potranno fare in maniera gratuita con una spesa di almeno 40 euro; per il servizio di “Ordina e Ricevi” la gratuità di consegna della spesa scatta invece sopra ai 100 euro. Il costo della consegna a domicilio, qualora non si raggiunga la soglia di gratuità fissata a 100 euro, è pari a 6,90 euro; nell’eventualità in cui la spesa, in modalità Ordina e Ritira” e in quella “Ordina e Ricevi” avesse un valore compreso tra 20 e 40 euro sarà applicata una maggiorazione di 3 euro. Sul portale, spesaonline.conad.it sono presenti offerte molto vantaggiose e con numerosi prodotti. Le promozioni si rinnoveranno ogni due settimane. Per un primo periodo non saranno coperti dal servizio di consegna a domicilio i comuni montani che potranno comunque accedere al servizio di clicca e ritira dai negozi convenzionati".

I mezzi utilizzati per il trasporto sono furgoni refrigerati a 0-2° che recapitano le spese dei clienti al domicilio oppure presso i negozi selezioni per il ritiro. Per il trasporto delle merci surgelate vengono utilizzati dei contenitori speciali che garantiscono l’idonea temperatura fino al luogo di destinazione anche nei caldi mesi estivi.

"I furgoni sono facilmente riconoscibili e hanno omologazione euro 6 o superiori. È allo studio l’utilizzo di mezzi elettrici dedicati ai centri storici", prosegue Brasini. Il “darkstore”, ovvero l’immobile in cui vengono preparate le spese dei Clienti, si trova a Pievesestina a Cesena, vicinissimo al casello autostradale. "Dispone di oltre 4.000 metri quadrati di superficie coperta di cui circa 1.200 metri quadrati con celle a temperatura controllata e consente di gestire oltre 10.000 articoli alle corrette temperature di conservazione" conclude Brasini.